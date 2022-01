Die neuen Modetrends für Männer

Die letzten Tage des Sales sind im Gange, die Winterware muss raus. Aber was wird die Regale der Modeboutiquen im Frühjahr füllen? Wir haben uns umgesehen – in den drei Linzer Modegeschäften Herzensbrecher, Penz Mode und Edi P. – und nachgefragt.

Jogginghose, Kapuzenpulli und Sweater sind uns während der Pandemie ans Herz gewachsen. Die eine wie der andere begleitet uns nach wie vor, wenn auch in abgewandelter Form. "Die Männermode wird wieder deutlich angezogener, ohne an Bequemlichkeit zu verlieren", sagt Kai Jäckel. Der Deutsche spürt Modetrends auf wie andere Schnäppchen im Sale. Während er sich bereits mit der Herbst-/Wintermode beschäftigt, interessiert Mann im besten Fall, was im Frühjahr und Sommer angesagt ist. "Die deutlichste Veränderung gibt es im Hosensegment", sagt der Trendberater. Sie nennt sich Tunnelzughose und ist so etwas wie das Upgrade der Jogginghose: Mit etwas mehr Beinweite und nach unten konisch zusammenlaufend, mit zurückgenommenen Karos oder Streifen, auch mit Bundfalten oder seitlich aufgesetzten Taschen kommt die bequeme Hose mit Gummibund oder Kordelzug deutlich edler daher als ihre Vorgängerin. "Kombiniert etwa mit einem Strick-Poloshirt und Sneakers ergibt sich ein komplett neuer Look mit neuer Silhouette", so Jäckel.

Denim trifft auf Baumwolle, Merino und Leinen von Bagnoli Bild: Edi P.

Die Damen machen’s vor

Overshirt nennt sich das Kleidungsstück, das nicht Jacke und nicht Shirt beziehungsweise Hemd ist. Der textile Hybrid, diesen Winter bereits Thema, wird laut dem Modeexperten in der warmen Jahreszeit zum "absoluten Must-have" – und zwar für den Mann jeden Alters. "Lag das Overshirt im Vorjahr anteilsmäßig bei 10 Prozent, sind es nun 30 Prozent", sagt Jäckel. In der Damenmode längst angekommen, bräuchten Artikel in der Männermode immer ein, zwei Saisonen Vorlaufzeit. Ähnliches gilt übrigens für den Pullunder. Bereits in den meisten Kleiderschränken von Frauen zu finden, sei er mittlerweile auch bei den Männern "aufgepoppt", sagt Jäckel.

Overshirt mit Stehkragen von Drykorn Bild: Herzensbrecher

"Athleisure" nennt sich im Fachjargon ein weiteres übergeordnetes Modethema. Demnach ist in, was sportiv ist. Dazu gehören leichte Jacken mit neuer Steppoptik, die sich etwa wellen- oder zwiebelförmig zeigen. Ein Trend, der uns laut dem Modeexperten auch bis in den kommenden Herbst und Winter begleiten wird.

Eine "Verbequemlichung der Mode" stellt Kai Jäckel auch im "neuen Business-Style" fest. Längst werden Sneakers und T-Shirt zum Anzug kombiniert. Diese Entspanntheit setzt sich in diesem Sommer etwa durch komfortable Materialien fort. "Im Moment gibt es sehr viele Jersey-Qualitäten. Das ging vor fünf, sechs Jahren los, mittlerweile sind 90 Prozent der Männerhosen aus elastischen Stoffen", sagt Jäckel. Das wichtigste Material, vor allem ab dem Frühsommer, sei jedoch Leinen – getragen in sämtlichen Variationen, vom Leinenhemd vorzugsweise mit Stehkragen über den Leinenanzug bis hin zum Overshirt. Weiters stärker in den Fokus rückt auch Leder, vor allem in Veloursqualitäten und in Form von Lederjacken.

Elegant-sportlicher Off-White-Look von Eleventy Bild: Penz Mode

Farben und Floral als Hingucker

Die Tage werden heller und die Mode wird es ebenfalls. Viele monochrome Kleidungsstücke in Sand, Beige, Camel oder Schneeweiß dominierten die vergangene Modesaison. Nun dürfen wir uns wieder auf mehr Farbe freuen. Vor allem Pastell sei ab dem Frühjahr auch bei den Herren ganz stark vertreten, so der deutsche Modeexperte. Darunter mischt sich zudem das eine oder andere kräftige Gelb oder Orange. Je näher der Sommer rückt, desto stärker erblühen die Kleideroberteile der männlichen Fashionistas in floralen Drucken. Die Urlaubszeit macht Mann mutiger für Oberteile mit Prints in Form von Blättern und Blüten. In die "Die-Damen-machen-es-vor"-Kategorie einzureihen ist weiters der Trend zu Streifen. Sie präsentieren sich ganz breit oder als Ringel.

Anzug in Pastell für modebewusste Männer von Drykorn Bild: Herzensbrecher

Seine Füße steckt Mann im kommenden Jahr übrigens nicht mehr ausschließlich in Sneakers, auch der eine oder andere Slipper (Loafer) ist bereits dabei.