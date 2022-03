Die neue Mode "made in Oberösterreich"

Die Vielfalt und Kreativität von österreichischem Design zu zeigen – das ist das Ziel des Austrian Fashion Board. Dabei handelt es sich um eine gemeinsame Initiative von heimischen Modeschaffenden, die nun von 31. März bis 1. April österreichweit ihre Ateliers öffnen. In Oberösterreich mit dabei sind Marie Wagner aus Leonding, Manuela Zauner aus Wilhering und das Label Caleo aus Gmunden.

Vom Marketing zur Maßschneiderei

Marie Wagner ist eine klassische Quereinsteigerin: Die studierte Wirtschafterin hat viele Jahre als Marketing-Managerin gearbeitet, bevor sie durch Zufall ihre Liebe zur Handarbeit entdeckte. „Als die Oma meines Mannes starb, hat sie viele angefangene Patchworkdecken hinterlassen. Also hab ich begonnen, sie fertig zu nähen – und das hat mir so viel Spaß gemacht, dass ich das Hobby schließlich zu meinem Beruf gemacht habe“, erzählt die 41-Jährige.

Marie Wagner aus Leonding

Sie hat Kurse absolviert, die Meisterprüfung gemacht und entwirft und schneidert seit 2019 Kleider für Damen. Besonders angetan hat der gebürtigen Mühlviertlerin der Blaudruck. „Die Stoffe sind so schön und hochwertig“, sagt Wagner, die großen Wert auf Verarbeitung legt. „Denn wenn das alles passt und man sich in der Kleidung wirklich wohlfühlt, dann trägt man sie auch viele Jahre.“

Der Wickelrock ist "der Renner". Bild: Ali Mohadesi

Bestes Beispiel: ihr Wickelrock, der sich zum „Renner“ entwickelt hat. „Der ist ein echter Gute-Laune-Rock, denn er passt einfach immer und in jeder Größe.“

Kleider mit dem besonderen „Twist“

Manuela Zauner aus Wilhering entwirft seit 2016 „lauter Lieblingsstücke“, wie sie sagt. Ihre Kleider, Jacken, Blusen und T-Shirts sind angenehm zu tragen, „aber nie langweilig. Es gibt immer ein witziges Detail, einen Druck oder besondere Stoffe“, beschreibt die 45-Jährige ihren Stil.

Manuela Zauner aus Wilhering

Die Leidenschaft fürs Nähen liegt seit Generationen in der Familie, schon ihre Urgroßmutter war Schneiderin. „Ich konnte praktisch gar nicht anders. Schon in der Volksschule hab ich Pullis entworfen“, erzählt Zauner, die die Modeschule im Linzer Lentia absolviert und sich später mit ihrem Label „Manufaktur“ selbstständig gemacht hat.

Tolle Muster sind das Markenzeichen. Bild: privat

Ihre Firma ist praktisch ein Familienbetrieb: Mama Edeltraud Hirsa hilft, wo sie kann, Bruder – und Künstler – Gerald Hirsa liefert immer wieder Vorlagen für außergewöhnliche Stoffdesigns für Manuela Zauners Kollektionen. „Man zieht die Teile an und fühlt sich gleich besonders“, sagt die Oberösterreicherin, der vor allem auch Nachhaltigkeit ganz wichtig ist.

Zwei Freundinnen, eine Leidenschaft

Hinter der Marke Caleo stehen Anna Franz und Elisabeth Bauer. Die beiden Freundinnen aus Oberösterreich gründeten ihr Label 2013 und arbeiten seitdem mit viel Leidenschaft und Ambition an ihrer eigenen Kaschmirkollektion, die sie in ihrem Geschäft in Gmunden verkaufen.

Anna Franz & Elisabeth Bauer aus Gmunden

„Wir haben das Ganze nach der Geburt unserer Kinder in der Karenz aufgebaut und machen bis heute alles selbst – vom Einkauf des Garns bis zum Design.“ Nur genäht werden die Teile in Familienbetrieben in der Toskana. Ihr Stil ist elegant und klassisch, „denn so sollte Kaschmir auch sein“.

Feinster Stoff und elegante Linie Bild: Irina Gavrich/ Monika Löf

Alle Prototypen werden mit Liebe zu klaren Linien und schlichten Designs entwickelt. „Wir lassen uns von Street Style inspirieren und lieben es, ans Herz gewachsene Kleidungsstücke neu zu interpretieren. Einfache Schnitte, klare Formen und edle Farben – so wirkt Kaschmir für uns am schönsten.“ Und was macht das Material so besonders? „Es ist einfach wunderbar weich, die feinste Naturfaser, die es gibt.“

