Die Leere an ihrer Seite: Prinz Philip wäre heute 100

Prinz Philip, jahrelang Mitglied der britischen Marine, hat sie ihr einst geschenkt. Seit dem Tod ihres Mannes am 9. April ist die Queen alleine. Heute wäre der Herzog von Edinburgh 100 Jahre alt geworden. Für Palastkenner ist klar, was die Brosche zeigen soll: Er ist immer an meiner Seite.

Ihr Halt und ihre Stütze

Offiziell spielte Philip keine zentrale Rolle, doch privat galt er als ihr wichtigster Berater, war ihr Halt und ihre Stütze. Doch auch nach seinem Tod lässt die 95-Jährige keine Schwäche zu und beweist Durchhaltevermögen: Am 12. Juni findet die traditionelle Geburtstagsparade "Trooping the Colour" statt, einen Tag später empfängt die Queen US-Präsident Joe Biden in Windsor, und auch das Jubiläumsfest zum 70. Jahrestag ihrer Thronbesteigung ist in Vorbereitung.