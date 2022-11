Die kluge Haube: Nicht zu heiß, nicht zu kalt und ohne Plastik

Vor drei Jahren wurde die Idee geboren, zwei Jahre wurde daran getüftelt – und diesen Winter ist sie startklar: Die neue Strive-Kollektion von Eisbär. Dabei handelt es sich um Hauben, Stirnbänder und Halstücher – allesamt nachhaltig und sogar in Österreich hergestellt.

"Gerade Funktionskleidung wird ja immer mit Kunststoff in Verbindung gebracht, wir wollten einen neuen Weg gehen und komplett plastikfrei und aus nachwachsenen Rohstoffen produzieren", sagt Ronald Mühlböck, Geschäftsführer, der in Feldkirchen an der Donau ansässigen Firma. "Aber natürlich sollten auch die Anforderungen, die die Sportler an unsere Hauben stellen, erfüllt werden – also perfektes Temperatur- und Feuchtigkeitsmanagement", erklärt Mühlböck.

Produktentwickler Kenneth Kurtzweg, Geschäftsführer Ronald Mühlböck Bild: Eisbär

Perfekt für Sportler

"Dass der Schweiß etwa im richtigem Tempo abtransportiert wird und es insgesamt am Kopf nicht heiß und nicht zu kalt wird." Denn all das wirke sich negativ auf die Leistung, aber ganz generell natürlich auch auf das Wohlbefinden aus. Entwickelt wurde die Strive-Linie von Eisbär in Zusammenarbeit mit einem Sportinstitut in der Schweiz und Experten der Universität Salzburg. "Wir haben uns unzählige Materialien angeschaut, am Ende haben wir drei verwendet: Merinowolle, eine spezielle Baumwolle und Zellulose", erklärt Mühlböck. Außerdem sei es dem Team gelungen, bei den Hauben und Stirnbändern die unterschiedlichen Zonen am Kopf zu berücksichtigen. "Das macht Sinn, denn auf der Stirn schwitzt man ja mehr als etwa am Oberkopf."

Funktionstest: Zwei Jahre wurde an der neuen Kopfbedeckung getüftelt. Bild: Eisbär

Generell gebe es die Produkte für drei verschiedene Temperaturzonen beziehungsweise Wetterverhältnisse: für sehr kalte Tage genauso wie leichtere Varianten, "für Menschen, die besonders hitzig sind", sagt Mühlböck. Billig sind die Teile nicht: Der Preis für so eine "intelligente Haube" beginnt bei 60 Euro.