Die Jogginghose: Vom Sportlerdress zur Alltagsmode

"Erfunden" wurde diese Hose im Jahr 1939 vom französischen Modeunternehmen Le Coq Sportif, das damals einen Trainingsanzug aus elastischem Trikotstoff auf den Markt brachte. Er wurde Sonntagsanzug genannt und hatte nicht viele Anhänger. "In den 1950ern waren die Trainingsanzüge weiterhin aus Baumwolle. Das Oberteil mit Zipper und die Hose mit Strickbündchen oder auch gerade geschnittenem Bein, der Bund oft mit Tunnel", beschreibt Modehistorikerin Karner. "Wenn jemand sehr sportlich war, hatte er einen Trainingsanzug."

Kein rebellischer Touch mehr

Richtig aktuell sei das Kleidungsstück in den 1970ern geworden. "Da waren die Hosen aus diesem schrecklichen Nylon, unangenehm zu tragen", sagt Karner. In den 1980ern, als Fitness ein großes Ding gewesen sei und entsprechende Clubs eröffnet hätten, ging nichts mehr ohne Jogginghose, so die Modehistorikerin. Die afroamerikanische Hip-Hop-Szene entdeckte das Kleidungsstück ebenfalls in diesem Jahrzehnt. Dann entwickelte sich die bequeme Hose nochmals weiter und wurde Uniform einer Subkultur, in der Musik, Tanz und Mode miteinander verwoben sind.

Ihren rebellischen Touch hat die Jogginghose heute verloren. "Menschen ab Mitte 20 tragen sie zum Semmeln holen oder auf dem Weg ins Fitnessstudio, aber eher nicht im Büro oder Theater", sagt Karner.

