Die Historie der Jagd: „Eigentlich jagen wir alle“

Ursprünglich wurde das Marmorschlössl im Kaiserpark in Bad Ischl von Kaiserin Elisabeth als Frühstückssalon genutzt. Seit 2021 bietet dieser monarchische Rückzugsort mit dem weitläufig angelegten Garten Platz für Sonderausstellungen rund um das Haus Habsburg, die Geschichte von Mode und die Region Salzkammergut. So auch in diesem Jahr: Bis 31. Oktober beherbergt das Marmorschlössl die Ausstellung „Wir jagen … im Salzkammergut“. Einen ersten Blick konnten einige Gäste bereits vergangenen Freitagabend in Bad Ischl auf die historische Entwicklung der Jagd werfen.

„Es ist ein perfektes Salzkammergutthema“, begründete Alfred Weidinger, wissenschaftlicher Geschäftsführer der OÖ Landes-Kultur GmbH, die Entscheidung, eine Jagd-Ausstellung abzuhalten. „Es geht um die Historie, die Entwicklung der Jagd, die auch viel mit Identität zu tun hat und in der heutigen Zeit notwendig ist“, sagt Weidinger. Als besonderer Fokus soll die Frau in der Jagd bei der Landesausstellung im Zentrum stehen. „Frauen helfen der Jägerei und stellen sie dar, wie sie wirklich ausgeübt werden soll.“

Vom großen Erfolg der Ausstellung war auch Landesjägermeister Herbert Sieghartsleitner überzeugt: „Die Menschen haben die Jagd in den vergangenen Jahrhunderten geprägt und weiterentwickelt. Eigentlich müsste der Titel der Ausstellung ,Wir alle jagen im Salzkammergut’ lauten. Schließlich jagen wir ja alle nach etwas Bestimmtem im Leben: ob nun nach Zufriedenheit, nach Erfolg, nach Glück.“

Unter die zahlreichen Gäste und Jagdbegeisterten mischten sich Freitagabend unter anderem Bundeskanzler Karl Nehammer, Bürgermeisterin Ines Schiller, Geschäftsführer des Landesjagdverbandes Christopher Böck, Tourismuschef Andreas Winklhofer, Konditormeister Josef Zauner, Trachten-Schöpferin Gexi Tostmann, der Geschäftsführer der Gmundner Keramik Andreas Glatz und Trachtendesigner Markus Meindl.

Nach der ersten Besichtigung der Jagdausstellung baten die Köche Christoph Held (Gasthaus „Siriuskogl“) und Philip Rachinger (Restaurant „Ois“ im Mühltalhof) zum jagdlichen Dinner in den ehemaligen Stallungen der Kaiserin. Auch die Gastgeber – Familie Habsburg-Lothringen – ließen sich dieses Ereignis nicht entgehen.

Mit jagdlichen Klängen ließen die Jagdhornbläser Bad Wimsbach-Neydharting unter der Leitung von Landeshornmeister Franz Kastenhuber den geselligen Abend ausklingen – der Beginn einer eindrucksvollen Ausstellungssaison im jagdlichen Salzkammergut.

Autorin Karoline Ploberger Redakteurin Oberösterreich Karoline Ploberger