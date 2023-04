Die ganz dünnen Models sind zurück auf dem Laufsteg

"Erschreckend dünn" – so beschrieb eine der bekanntesten Modekritikerinnen der Welt die Models in New York. So schmal seien die Frauen gewesen, dass sie sich nicht auf die Kleidung habe konzentrieren können, twitterte Vanessa Friedmann von der "New York Times". Was sie in wenigen Zeichen thematisierte, beschäftigt die Modebranche seit Jahren: Wie dünn ist zu dünn, und hatte man den Magerwahn nicht längst überwunden?