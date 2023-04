Die Finanzen von König Charles: Nur halb so reich wie sein Premier

Auf so manche Million aus dem Erbe der verstorbenen Queen Elizabeth hatte der finanziell notorisch klamme Prinz Andrew (63) bestimmt gehofft. Bekommen hat er stattdessen ihre beiden Hunde, die Corgis Sandy und Muick. Anders als in Deutschland, wo es beim Erbanspruch den Pflichtteil gibt, gilt in Großbritannien eine Regelung, wonach der gesamte Besitz der Monarchin an ihren Nachfolger übergeht. Und der ist nun eben nicht Andrew, sondern Charles (74).