Ein wenig Rouge auf die Wangen, die Krone zurechtgerückt, und schon ist die Queen bereit fürs "Jubilee" – zumindest ihr Abbild im Wachsfigurenkabinett Madame Tussauds steht frisch aufgepeppt an seinem Platz. Ob die echte, mittlerweile 96 Jahre alte Monarchin auch schon in den Startlöchern für die Party des Jahrzehnts steht oder noch ihre Kräfte sammelt, darüber lässt sich nur spekulieren. Ab Donnerstag will ihr Königreich vier Tage lang feiern, dass "Her Majesty" seit 70 Jahren auf dem