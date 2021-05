Diana-Interview: William und Harry klagen an

Laut dem Bericht setzte ein BBC-Reporter gefälschte Dokumente ein, um Zugang zu Diana zu erhalten. Die fingierten Kontoauszüge sollten beweisen, dass Diana von Menschen in ihrem Umfeld bespitzelt wurde. Später hatte die BBC das Fehlverhalten vertuscht.

Dianas Entfremdung von der Königsfamilie wurde nach Ansicht Prinz Williams (38) durch die Lügen und falschen Behauptungen der BBC-Mitarbeiter verstärkt. Das 1995 ausgestrahlte Interview, das 23 Millionen Briten sahen, habe einen "wesentlichen Beitrag" geleistet, dass sich die Beziehung seiner Eltern verschlechtert habe, sagte William in einer Videobotschaft. In dem Interview beschrieb Diana ihre Einsamkeit im Königshaus und legte die Affäre ihres Mannes mit Camilla Parker Bowles offen.

Prinz William (l.) und Prinz Harry Bild: APA

Harry: Trauer löste Krise aus

Harry machte in einer Reaktion indirekt die Medien für den Tod seiner Mutter verantwortlich. "Der Welleneffekt einer Kultur der Ausbeutung und der unethischen Praktiken hat sie letztendlich das Leben gekostet." Gestern bekannte der Prinz in einer Doku-Serie auf Apple TV, wie schwer ihn der Unfalltod seiner Mutter belastete. Er habe sich aus Trauer zeitweise in Alkohol und Drogen geflüchtet und sei von Panikattacken und Angstzuständen geplagt worden.