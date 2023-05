Dezent in Pink: Zurückhaltung als Dresscode

Und so kamen die meisten Damen nicht in bodenlangen Roben, sondern dezenten Outfits mit einer Rocklänge oft nur bis zur Wade. Edle Hüte und wippende Fascinators – die typischen britischen Mini-Hüte – saßen fast immer schräg auf den Köpfen der Damen. Generell griffen die weiblichen Gäste gerne zu einfärbigen Kleidern, viele punkteten aber mit Pink. Sängerin Katy Perry trug eine zartlila Kreation von Vivienne Westwood.

Königin Mathilde Bild: APA/AFP/PAUL ELLIS

Königin Maxima Bild: APA/AFP/PAUL ELLIS

Sophie Trudeau Bild: APA/AFP/ODD ANDERSEN

In Pink oder Rosa zeigten sich auch die spanische Königin Letizia, die Frau des kanadischen Premierministers Sophie Trudeau, Mette-Marit von Norwegen, Königin Mathilde von Belgien und Prinzessin Beatrice. Fast alle Damen trugen schlichte Pumps, viele in Nude-Tönen. Bei dieser zurückhaltenden Eleganz blieb genug Platz für die Frau des Tages: Königin Camilla überstrahlte alles in ihrer elfenbeinfarbenen Robe des britischen Designers Bruce Oldfield, die mit "Girlanden abstrakter Wildblumen von Feldern und Hecken" bestickt war.

