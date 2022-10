Designerin Franca Fendi gestorben

1964 übernahm sie zusammen mit ihren vier Schwestern das Modeunternehmen, das ihre Eltern 1925 gegründet hatten. Jede von ihnen war für einen Geschäftsbereich zuständig: Paola kümmerte sich um die Pelzkollektion, Anna um Lederwaren und Accessoires, Alda war für den Vertrieb zuständig, Franca für Werbung und Carla Fendi koordinierte die Geschäftsführung.

Pionierin der Mode und Eleganz

Die Fendi-Frauen galten in den 60er-Jahren als Pionierinnen der Mode und Eleganz. Das Unternehmen wuchs schnell, vor allem als sie begannen, mit dem deutschen Stardesigner Karl Lagerfeld (1933– 2019) zusammenzuarbeiten.

Anfang der 90er-Jahre geriet Fendi in eine Krise. Pelz entsprach nicht mehr der politischen Korrektheit, unzählige Fälschungen belasteten das Unternehmen. All das bewog die Schwestern, einen 51-prozentigen Anteil an den französischen Konzern Louis Vuitton Moet Hennessy und an Prada zu verkaufen.