Designer Terence Conran gestorben

Der in der Nähe von London geborene Gründer der Möbelkette Habitat gilt als Pionier, der die Welt des Designs mit seinen Ideen revolutioniert hat. Es war die erste Kette in Großbritannien, die in den 60er-Jahren funktionale wie ästhetische Möbel für Jedermann anbot – zerlegt und in Kartons verpackt, wie man es von Ikea kennt. Neben Möbeln, Lampen, Textilien und anderen Einrichtungsgegenständen gestaltete Conran auch etliche Cafés, Restaurants und Hotels. Der Designer war vom nüchtern-funktionalen Bauhaus-Stil inspiriert.

