Der Sommerurlaub der Königsfamilien

Der Urlaub ist auch für Königsfamilien eine lieb gewonnene Tradition – auch in Corona-Zeiten. Ein kleiner Überblick über die royalen Reisepläne im Sommer 2020:

Großbritannien: Die britische Königin Elizabeth II. (94) verbringt den Sommer normalerweise auf ihrem Landsitz Balmoral in den schottischen Highlands. Doch sie und ihr 99 Jahre alter Mann Prinz Philip sind wegen der Corona-Pandemie seit Mitte März auf Schloss Windsor von der Außenwelt abgeschirmt. Sie gelten wegen ihres hohen Alters als besonders gefährdet. Ob sie trotzdem in diesem Jahr auf ihren Landsitz fahren? Glaubt man der Boulevardpresse, wird sich die Queen kaum davon abhalten lassen. Reiten, wandern, mit Hunden spazieren gehen, picknicken: In Balmoral sei sie "am glücklichsten" sagte sie einmal. Das Paar bleibt üblicherweise mehrere Wochen dort. Nacheinander kommen die Verwandten zu Besuch – das zumindest könnte heuer schwierig werden.

Schweden: Kronprinzessin Victoria (43) stand eigentlich ein festlicher Sommer bevor: erst der zehnjährige Hochzeitstag mit Prinz Daniel (46) im Juni, dann ihr Geburtstag im Juli. Größere Feiern mussten für die Thronfolgerin aber beide Male coronabedingt ausfallen. "Wenn ich mir eine Sache zum Geburtstag wünschen kann", sagte sie in einem Instagram-Video, "dann ist es, dass wir zusammen alles tun, was wir können, um weiter durchzuhalten und Abstand zu halten." Den Ehrentag verbrachte Victoria dennoch auf Schloss Solliden auf Öland, wo die gesamte Königsfamilie den Großteil des Sommers weilen wird.

Kronprinzessin Victoria feierte den Geburtstag im Familienkreis.

Norwegen: Auch andernorts in Skandinavien wird bei den Royals im Sommer Geburtstag gefeiert: Norwegens Kronprinz Haakon ist am Montag 47 Jahre alt geworden. Pünktlich zum Ehrentag des Thronfolgers ließen sich Haakon, seine Frau Mette-Marit (46) und die beiden Kinder Ingrid Alexandra (16) und Sverre Magnus (14) für neue Familienfotos ablichten, auf denen auch die beiden Hunde Milly Kakao und Muffins Kråkebolle nicht fehlen durften. Aufgenommen wurden die Bilder auf der Insel Dvergsøya im Fjord von Kristiansand, wo die Familie bereits seit einigen Sommern den Großteil ihres Urlaubs verbringt.

Dänemark: Kronprinz Frederik (52) verbringt die ersten Wochen der Schulferien wie in jedem Jahr mit seiner Frau Mary (48) und den vier Kindern auf Schloss Graasten (Gravenstein). In das dortige Sommeranwesen der königlichen Familie wird auch Königin Margrethe II. (80) reisen. Auf eine Fahrt in die Sommerresidenz in Frankreich, die Margrethe mit ihrem 2018 verstorbenen Mann Henrik erworben hatte, verzichtet die Monarchin diesmal.

Belgien: Das belgische Königshaus ist mit Informationen in Bezug auf die royalen Reisepläne zurückhaltend. Nur so viel: Einen Teil des Urlaubs werden König Philippe und Mathilde mit ihren Kindern – Kronprinzessin Elisabeth (18), den Prinzen Gabriel (16) und Emmanuel (14) und Prinzessin Eleonore (12) – verbringen. Die königliche Familie war in den vergangenen Wochen oft gemeinsam unterwegs, wie etwa bei einer Radtour durch die Provinz Limburg.

Belgiens Royals, König Philippe mit Mathilde und ihren vier Kindern, machen Ausflüge im eigenen Land. Bild: REUTERS

Niederlande: Die Koffer waren schon gepackt, als die niederländische Königsfamilie am Freitag noch einen allerletzten Pflichtauftritt absolvierte: den traditionellen Fototermin zu Beginn der Sommerferien. Farblich aufeinander abgestimmt in Himmelblau und Weiß präsentierten sich König Willem-Alexander (53), Königin Maxima (49) und die drei Töchter Amalia (16), Alexia (15) und Ariane (13) den Fotografen im Garten ihres Den Haager Palastes. Die Coronakrise war für die Prinzessinnen nicht leicht, räumten die Eltern ein. Monatelang durften sie nicht hinaus, mussten selbstständig lernen. "Das war nicht einfach", sagte Maxima. Vater Willem-Alexander witzelte noch: Er habe nie gedacht, dass seine Töchter jemals "die Schule vermissen". Wo die Oranjes die Ferien verbringen werden, darüber schweigt der Hof. Königliche Beobachter sind sich sicher, dass die Familie ihren Sommerurlaub in ihrer Villa in Griechenland verbringen wird. Eine Fernreise zu der argentinischen Familie von Maxima scheint ausgeschlossen.

