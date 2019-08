Der Schöpfer der "Village People" ist gestorben

Belolo war einer der Pioniere der Disco-Bewegung der späten 70er-Jahre. Zusammen mit seinem Kollegen Jacques Morali stellte er in New York die sechsköpfige Band Village People zusammen, die mit Hits wie "YMCA", "In the Navy" und "Macho Man" Riesenhits feierte. Die Band mit den Figuren muskelbepackter Bauarbeiter, Biker, Cowboys und Soldaten wurde schnell zu einer Ikone der Popkultur.

Belolo und Morali waren bereits in Frankreich mit ihrem Label Carabine erfolgreich, bevor sie 1973 in die USA auswanderten. Dort gründeten sie das Disco-Trio The Ritchie Family, das mit "The Best Disco in Town" 1976 einen Hit landete. Anfang der 80er-Jahre halfen die beiden Franzosen mit der Band Break Machine, die Hip-Hop-Kultur in Europa populär zu machen.