Der Patenonkel von Prinz George hat sich verlobt

Der 32-jährige Herzog von Westminster habe seiner Freundin Olivia Henson auf dem Familienanwesen Eaton Hall einen Antrag gemacht, berichtete die "Times". "Mitglieder der beiden Familien sind völlig begeistert über die Nachricht", zitierte das Blatt aus einer Mitteilung. Grosvenor selbst ist ein Patensohn von Georges Großvater König Charles (74).

Seine Familie hat ein geschätztes Vermögen von knapp zehn Milliarden Pfund (11,3 Milliarden Euro), das Grosvenor 2016 nach dem Tod seines Vaters, der ganz plötzlich mit 64 an den Folgen eines Herzinfarktes starb, erbte. Der Herzog von Westminster hat zwar zwei ältere Schwestern. Die gingen aber leer aus, weil in der Familie die Primogenitur gilt – das gesamte Erbe fällt dabei an den ältesten Sohn.

Reicher als reich

Hugh Grosvenor ist sowohl Vorsitzender von Grosvenor als auch Vorsitzender der Westminster Foundation. Miss Henson arbeitet für Belazu, ein Lebensmittelunternehmen mit Sitz in London, heißt es. Ein ausschweifender Lebensstil wird dem Bräutigam trotz seiner Möglichkeiten nicht nachgesagt. Exzesse und Eskapaden sind lediglich von seinem 21. Geburtstag bekannt. Die Party für 800 geladene Gäste soll unfassbare sechs Millionen Euro gekostet und jeden Rahmen gesprengt haben. Die Grosvenor Group besitzt unter anderem etwa 300 Hektar Land in den exklusiven Londoner Stadtteilen Mayfair und Belgravia, die der Vorfahre Thomas Grosvenor 1677 als Teil einer Mitgift erhielt.

