Der Knitterlook ist offenbar zurück

Gilt Perfektion bei den Fashion-Shows meist als oberstes Gebot, so zeigte sich bei den diesjährigen Schauen ein anderes Bild, denn der Knitterlook ist zurück. "Falten, Falten überall" titelte die "New York Times" nach der Modewoche in Paris.

Pradas Kreativkopf Raf Simons zufolge zeigten diese einen "Hauch des Fehlerhaften" und gäben seinen Kleidern den Anschein, "bereits ein Leben gehabt zu haben". Dries van Noten wiederum schickte seine Models in floralen Krinkelkleidern (Crinkle bezeichnet eine Knittertechnik, abgeleitet vom englischen Begriff "crinkle", Anm.) über den Laufsteg. Und Balmain-Chefdesigner Olivier Rousteing nannte seine Show eine Reflexion über Zukunft und Klimakrise. Die Kollektion, die er selbst in einem ungebügelten Hemd präsentierte, sei "ein Liebesbrief an unseren Planeten". Weniger romantisch veranlagte Zeitgenossen sehen in dem Trend freilich eher eine Entschuldigung für Bügelfaule. Darüber hinaus seien die Falten auch auf die Pandemie zurückzuführen, weil sich die Menschen an die Bequemlichkeit gewöhnt hätten.

Ungebügelt: Balmain-Chefdesigner Olivier Rousteing Bild: APA/AFP/JULIEN DE ROSA

Das bestätigen Brancheninsider wie der Marketingchef der Herrenmodemarke Charles Tyrwhitt in einem Interview mit dem Guardian. Demnach sei die Nachfrage nach bügelfreien Produkten "größer als jemals zuvor". Kein Wunder – Umfragen zufolge zählt Bügeln zu den mit Abstand unbeliebtesten Tätigkeiten im Haushalt.