Der Dirndl-Booster: Wie Westwood die Tracht aus dem Tief holte

"Sie hatte ein G’spür für Menschen." Wenn sich die österreichische Trachten-Expertin und Unternehmerin Gexi Tostmann an Vivienne Westwood erinnert, zeichnet sie das Bild einer feinsinnigen, fleißigen und klugen Frau. "Am Attersee war sie nie die Queen of Punk."

Kennen lernten sich die fast gleichaltrigen und doch so unterschiedlichen Modeschöpferinnen bei einer Diskussionsveranstaltung in Bad Aussee. "Dort wurde so über Trachten geschimpft", erinnert sich Tostmann, die darüber empört war. Genauso wie Westwood, die sich die Aussagen von ihrem österreichischen Ehemann Andreas Kronthaler übersetzen ließ. Durch ihre Wertschätzung und folgende Bemerkung der prominenten Revoluzzerin erlebte das Thema Tracht einen Aufschwung: "Würde jede Frau ein Dirndl tragen, gäbe es keine Hässlichkeit mehr auf der Welt!"

Trachten-Botschafterin

Noch am selben Abend vertieften die britischen Gäste und Gexi Tostmann mit ihrer Tochter Anna Tostmann bei einem gemeinsamen Essen den Kontakt. Westwood wurde zur "Botschafterin der Tracht" berufen und ließ auch Teile von zwei ihrer Kollektionen bei den Tostmanns fertigen. "Wir hatten eine schöne Arbeitsbeziehung und sind auch privat gut ausgekommen", sagt die 80-jährige Tostmann.

Ob bei der Arbeit für die Modeschöpferin etwas anders war als bei der sonst typischen Dirndl-Produktion des Unternehmens im Salzkammergut, beantwortet Inhaberin und Geschäftsführerin Anna Tostmann so: "Sie hat zum Beispiel einen Silberstoff verwendet, den wir sonst nicht verarbeiten würden. Und sie wollte Knöpfe, die wie Penisse geformt waren."

Dass Gexi Tostmann eine von ihrer Mutter gestrickte Wolljacke der Britin als Geschenk überreicht hatte, schlug sich auf Instagram nieder. "Sie war immer wieder mit dieser Jacke auf Bildern zu sehen. Sogar die Wolle dafür stammte von unseren Schafen", sagt Anna Tostmann, die ihrer Mutter die Fotos im Internet zeigte.

Autor Dietlind Hebestreit