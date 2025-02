Silvia Schneiders "Traum in Gold" am Opernball

Am 27. Februar wird in Wien der Ball der Bälle gefeiert. Auch dieses Jahr glänzen die Moderatorinnen Mirjam Weichselbraun, Teresa Vogl, Marion Benda und - erstmals - Silvia Schneider in wunderschönen Ball-Roben.

Silvia Schneider: Traum in Gold

Eine Premiere gibt es für Silvia Schneider. Die Linzerin wird als Moderatorin für den ORF vom roten Teppich berichten. Den OÖN hat sie verraten, was sie anziehen wird: „Ich habe mich bei meinem Kleid von der Wiener Ballsaison inspirieren lassen. Diese Nächte sind strahlend, verspielt und romantisch.“ Mehr als 100 Arbeitsstunden seien für die Robe nötig gewesen. „Dafür ist es ein echter Traum in Gold geworden".

Silvia Schneider trägt bei ihrem ersten Opernball-Auftritt ein eigenes Design, inspiriert von den glänzenden Nächten der Wiener Ballsaison. Bild: Thomas Ramstorfer (ORF)

Mirjam Weichselbraun: Perfekte Balance

Mirjam Weichselbraun moderiert in einem Couture-Bustierkleid, das im Atelier von JCH Juergen Christian Hoerl mit größter Leidenschaft und Präzision handgefertigt wurde. Inspiriert von der majestätischen Schönheit der Oper und des Balletts, verkörpert es höchste Kunstfertigkeit - Leidenschaft, Hingabe und zeitlose Anmut - und umhüllt die Silhouette mit Leichtigkeit und Grazie. Jedes Detail spiegelt die perfekte Balance zwischen klassischer Eleganz und modernem Design wider.

Mirjam Weichselbraun moderiert in einem traumhaften Couture-Bustierkleid. Bild: Thomas Ramstorfer (ORF)

Teresa Vogl: Florales Kunstwerk

Teresa Vogl trägt eine zweiteilige Couture-Robe bestehend aus einem Body und einem schwingenden Ballrock aus der aktuellen Kollektion "Flower of Life" der Designerin Eva Poleschinski. Die Einzigartigkeit des Kleides zeichnet sich mitunter durch den Stoff aus - diese besondere Makramee-Spitze besticht durch ihre Vielfarbigkeit, die so etwas Dreidimensionales im Anblick bekommt. Die florale Frische der Robe ist eine Anlehnung an das heurige Motto des Balls "Barockes Gemälde".

Teresa Vogl trägt eine zweiteilige, florale Couture-Robe. Bild: Thomas Ramstorfer (ORF)

Marion Benda: Bodenlange Eleganz

Marion Benda moderiert in einem Abendkleid von Talbot Runhof. Diese Robe ist aus fließendem Tüll gefertigt, besondere Akzente neben der schönen Farbe sind das bodenlange Cape und die für Talbot Runhof ikonischen Drapierungen.

Marion Benda moderiert in einem Abendkleid von Talbot Runhof. Bild: Klaus Titzer (ORF)

Lust auf mehr? Weitere Bilder der eleganten Roben können Sie in der Bildergalerie bewundern.

Bildergalerie: „Alles Walzer“ - Die Opernball-Roben der Moderatorinnen (Foto: Thomas Ramstorfer (ORF)) Bild 1/11 Galerie ansehen

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Mirjam Weichselbraun Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.