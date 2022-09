David Beckham wartete Stunden, um sich von Queen zu verabschieden

Der mittlerweile 47-jährige Ex-Kicker von Manchester United und Real Madrid stellte sich mehr als 13 Stunden in einer Menschenschlange an, um am Ende den Sarg am Freitag in der Westminster Hall des britischen Parlaments in London zu Gesicht zu bekommen. Beckham hat die Queen in den vergangenen Jahren mehrmals besucht.

"Wir alle wollen hier zusammen sein, wir alle wollen etwas erleben, wo wir das erstaunliche Leben der Queen feiern", sagte Beckham. Aufgrund des großen Andrangs wurde der Einlass in die Schlange am Freitag für einige Stunden gestoppt. Es war mit einer Wartezeit von mindestens 14 Stunden zu rechnen. Das Begräbnis findet dann am Montag statt.

Zahlreiche Wartende versuchten, ein Foto des einstigen englischen Nationalspielers zu schießen - und vergaßen dabei weiterzugehen. Bilder zeigten Beckham mit einer blauen Haube auf dem Kopf sowie einem Regenschirm in der Hand.

"Er tut mir ein bisschen leid, aber er nimmt es recht gelassen", twitterte Augenzeugin Jules Birkby. Eine andere Userin bestätigte unter Berufung auf die Mutter ihrer besten Freundin, Beckham habe sich wie alle anderen stundenlang angestellt.