David Alaba wurde zum zweiten Mal Papa

In Oberösterreich bereitet sich das ÖFB-Team aktuell auf die EM-Qualifikationsspiele am Freitag in Brüssel gegen Belgien und am darauffolgenden Dienstag in Wien gegen Schweden vor. Das erste Training am Sonntag in Windischgarsten musste jedoch ohne Teamkapitän David Alaba über die Bühne gehen.

Der Grund: Der 30-Jährige, der in der EM-Qualifikation sein 100. Länderspiel für Österreich bestreiten wird, wurde zum zweiten Mal Vater. Er stand seiner Lebensgefährtin Shalimar Heppner bei, die am Wochenende in München ihr zweites Kind zur Welt brachte.

"Willkommen auf der Welt! Wir lieben dich schon jetzt so sehr", schrieb die 28-Jährige auf Instagram. Dazu postete sie ein Foto, das die Hände der Familienmitglieder zeigt. Ob sich Zion, der dreijährige Sohn des Paares, über eine Schwester oder einen Bruder freuen darf, ist nicht bekannt.

Arnautovic plauderte Geheimnis aus

Teamkollege Marko Arnautovic plauderte die Nachricht im Interview in der ORF-Sendung "Sport am Sonntag" aus: "Ich weiß schon etwas, aber ich weiß nicht, ob ich das jetzt sagen darf", druckste Arnautovic zunächst herum. Dann verriet er allerdings doch: "Ja, er hat das Kind bekommen."

