Cordhosen, Anzugklassiker, Hybridjacken – und unbedingt Kapuzen: Die OÖN haben nachgefragt, wie Herren heuer modisch durch den Herbst kommen. Strick ist wie auch bei den Damen das ganz große Thema im Herbst. "Das fängt an beim Strick-Hoodie, also dem Kapuzenpullover und reicht über Jacken bis hin zum Strick-Sakko", sagt Elisabeth Mühlberger vom Modehaus Penz in Linz. "Auch Poloshirts gibt es jetzt aus Wolle – je feiner, desto eleganter wirken sie." Oversize: Die Menschen sind im