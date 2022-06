Das schillernde Leben der Milliardärswitwe

Nur wenige Tage nach der Eröffnung ihres Kunstmuseums in der Wiener Innenstadt starb gestern überraschend die Milliardärswitwe Heidi Goëss-Horten. Sie sei in der Früh in ihrem Haus in Maria Wörth in Kärnten verschieden, bestätigte die Heidi Horten Collection. Die 81-Jährige war mit einem Vermögen von drei Milliarden Euro sechstreichste Österreicherin. Den Besitz hatte sie von ihrem ersten Mann Helmut Horten geerbt.

Kennengelernt hat sie den deutschen, um 32 Jahre älteren Kaufhausbesitzer mit 19 in einer Hotelbar in Velden. Sie arbeitete damals als Sekretärin einer Registerkassen-Firma in Wien. Das Paar heiratete 1966. Gemeinsam legten sie in den 70er-Jahren die Basis für ihre umfangreiche und hochkarätige Kunstsammlung.

Erst am 3. Juni wurde ihr Privatmuseum in Wien offiziell eröffnet. Bild: APA/Helmut Fohringer

Ihre drei Ehen

Nachdem Helmut Horten 1987 gestorben war, gründete seine Witwe die Helmut-Horten-Stiftung. 1994 heiratete sie den französischen Blumengroßhändler Jean-Marc Charmat, von dem sie sich 1998 scheiden ließ. 2015 heiratete sie Karl Anton Goëss, dessen Nachnamen sie im Doppelnamen führte. Neben der Kunst war der Eishockey-Sport ihre zweite Leidenschaft. Seit 2010 war sie Ehrenpräsidentin des Eishockeyklubs KAC, seit 2021 Präsidentin. Die aktuelle, rund 9,6 Millionen Euro teure Generalsanierung der Stadthalle Klagenfurt – Heimstätte des KAC – geht zur Hälfte auf ihre Kosten. Die erneuerte Eishalle soll ihren Namen tragen, wie General Manager Oliver Pilloni mitteilte.

Hochzeit mit „Kari“ Goëss 2015 Bild: APA/Studiohorst/B. Horst

Großspenden an die ÖVP

Auch politische Parteien förderte Horten. So war sie 2018 und 2019 jeweils größte Privatspenderin der ÖVP mit 588.000 Euro bzw. 343.000 Euro. Öffentlich reden wollte sie darüber aber nicht: So weigerte sie sich derart standhaft, vor dem parlamentarischen Ibiza-Untersuchungsausschuss auszusagen, dass ihr die Abgeordneten androhten, sie vorführen zu lassen.

Umso zugewandter war sie dagegen der Kunst. Einen großen Teil der Sammlung präsentierte sie erstmals 2018 in einer Ausstellung im Leopold Museum, die knapp 360.000 Besucher anzog. Aus diesem Erfolg resultierte laut Angaben der Milliardärin der Wunsch, ihre Sammlung dauerhaft der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. 2019 gab sie ihre Pläne für ein eigenes Museum in Wien bekannt. Als Ort wurde der ehemalige Hanuschhof nahe der Albertina gefunden, der schließlich am 3. Juni mit der ersten Ausstellung eröffnet wurde.

Gutachten zu Arisierungen

Um Gerüchte zu zerstreuen, Helmut Horten habe von "Arisierungen" während der Gründungsphase seines Kaufhausimperiums profitiert, veröffentlichte Horten noch Anfang dieses Jahres ein Gutachten des Historiker Peter Hoeres. Demnach habe Helmut Horten keine Notsituation für jüdische Geschäftsleute herbeigeführt oder diese verschärft. Er sei zwar Nutznießer gewesen, als er Kaufhäuser von jüdischen Besitzern übernahm, habe die "Arisierung" aber nicht vorangetrieben.

Kulturstaatssekretärin Andrea Mayer (Grüne) würdigte Horten als "äußerst interessierte Kunstsammlerin und bekennende Kunstliebhaberin". Kärntens Landeshauptmann Peter Kaiser (SP) hob ihr Sponsoring, etwa für Medizin, Sport oder Tierschutz, hervor: "Heidi Goëss-Horten hat sehr viel für das Land Kärnten und seine Menschen getan."