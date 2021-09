Das passiert, wenn die Queen stirbt

In kurzer Zeit wird die Trauer das gesamte öffentliche Leben überschatten. Doch vor allem ist der Code der Auslöser für die minutiös vorgegebene "Operation London Bridge".

Die Grundzüge sind seit 2017 bekannt, nun berichtet das Online-Magazin "Politico", ihm liege der komplette Ablauf vor. Dass die Queen davon Kenntnis haben dürfte, mag befremdlich anmuten. Zumal sich die 95 Jahre alte Monarchin bester Gesundheit erfreut.

Doch zurück zum Ablauf der "Operation London Bridge", wie "Politico" ihn beschreibt. Sobald die Regierung informiert ist, meldet die britische Nachrichtenagentur PA den Tod der Queen. Anschließend sollen an öffentlichen Gebäuden in Windeseile die Fahnen auf halbmast gesetzt werden.

Ansprache von "König Charles"

Als Erster wird der Premierminister Stellung nehmen, und die Royal Family gibt die Pläne für die Beisetzung bekannt, die vermutlich nach zehn Tagen stattfinden wird. Salutschüsse und eine nationale Schweigeminute werden angeordnet, bevor der Premier sich zur Audienz mit dem neuen König trifft – mit Charles, dem ältesten Sohn der Queen. Das neue Staatsoberhaupt wird dann, geplant ist 18 Uhr Ortszeit, eine Ansprache an sein Volk halten. Doch nicht nur das traditionelle Zeremoniell ist vorbereitet. Die Pläne sind auch an die Moderne angepasst. So ist laut "Politico" vorgeschrieben, dass die Banner der staatlichen Social-Media-Accounts in Schwarz erscheinen und Ministerien nur die wichtigsten Mitteilungen veröffentlichen dürfen.