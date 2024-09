Das erste Supermodel der Welt: Twiggy wird 75

Mit ihrem Pixie-Kurzhaarschnitt, ihren Miniröcken, den langen Wimpern und ihrem Bambi-Blick prägte Lesley Hornby in den 1960er-Jahren das Frauenbild ihrer Zeit. Ihre schlanke Figur verschaffte ihr den Spitznamen "Twiggy", was übersetzt so viel bedeutet wie "dünner Zweig". Angeblich konnte sie schon als Kind Riesenportionen verzehren, ohne zuzunehmen. Die Britin gilt als das erste Supermodel der Welt – am Donnerstag wird sie 75.