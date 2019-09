Daniela Katzenberger über Costa Cordalis: „Er fehlt mir wirklich sehr“

"Er fehlt mir wirklich sehr", sagte Katzenberger (32) in einer Doku auf RTL II, die am Montagabend ausgestrahlt werden sollte. "Wenn man weiß, dass er so gelitten hat, dann lässt man das zwar los. Aber trotzdem vermisst man den Menschen einfach", so das Starlet. Cordalis ("Anita") starb Anfang Juli auf Mallorca im Alter von 75 Jahren. "Als er seinen letzten Atemzug gemacht hat, hatte ich meine Hand auf seiner Brust. Ich habe seinen letzten Herzschlag gespürt. Das war schon ein ganz, ganz extremer Moment, in dem die Welt stillsteht", berichtete Lucas Cordalis (52).

Der aus Griechenland stammende Musiker habe seine letzten Tage nicht in einer Klinik, sondern bei seinen Angehörigen verbringen wollen. "Der Tod von meinem Vater bedeutet halt für die Familie, dass der Häuptling gegangen ist. Jetzt ordnet sich alles neu."