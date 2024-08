"Dancing Stars" Corinna Kamper und Danilo Campisi heiraten

Tanz ins Liebesglück: In der vergangenen Staffel der ORF-Tanzshow "Dancing Stars" sprühten zwischen der Steirerin und dem Italiener nicht nur auf dem Parkett die Funken. Aus dem Tanzpaar, das es bis ins Finale der Show schaffte und schließlich hinter Sängerin Missy May und Dimitar Stefanin auf Platz 2 landete, wurde auch ein Liebespaar.

Nun folgt für Corinna Kamper und Danilo Campisi der nächste Schritt: die Hochzeit. Der 36-Jährige machte seiner Corinna an ihrem 30. Geburtstag einen Antrag. "Mr. & Mrs. to be" gaben beide am Sonntag auf Instagram bekannt - Foto des Verlobungsrings inklusive. Geheiratet werden soll spätestens 2026 in der Südsteiermark.

Ehemalige "Dancing Stars"-Kollegen gratulierten dem verlobten Paar: "Soooooooo schön, freu mich so sehr mit euch", schrieb Ex-Skisprungtrainer Alexander Pointner. "Yaaaay! Congrats ihr Süßen", kommentierte Show-Choreografin Conny Kreuter.

