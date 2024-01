Kutsche, Rede, Salutschüsse: Der Plan für den Thronwechsel in Dänemark steht

Völlig überraschend gab Königin Margrethe II. (83) bei ihrer Silvesteransprache bekannt, am Tag ihres 52. Thronjubiläums abtreten zu wollen. Diesen Sonntag übernimmt nun der bisherige Kronprinz Frederik unter dem Namen Frederik X. das Zepter. Die Amtsübergabe erfolgt, indem die dänische Ministerpräsidentin Mette Frederiksen Frederik zum König proklamiert. Krönungen finden in Dänemark nicht statt.

Frederik wurde am 26. Mai 1968 in Kopenhagen als ältester Sohn des damaligen Kronprinzenpaares Margrethe und Henrik (1934 – 2018) geboren. Wie seine Mutter ist der 55-Jährige bei seinen Landsleuten beliebt. Seine Ehefrau Mary (51) – eine gebürtige Australierin – lernte Frederik bei den Olympischen Spielen in einem Pub in Sydney kennen. 2004 folgte die Traumhochzeit, heute hat das Paar vier Kinder: Christian (18), Isabella (16) und die Zwillinge Vincent und Josephine (12). Der älteste Sohn übernimmt ab Sonntag die Aufgaben eines Kronprinzen.

Gerüchte um eine Affäre

Frederik gilt als jemand, der das Rampenlicht eher scheut. Ein großer Redner war der 55-Jährige ohnehin nie. Dafür musste er früher viel Kritik einstecken. Als junger Mann hatte der künftige Monarch den Ruf eines Partyprinzen. Skandälchen, Flirts und ein Hang zu schnellen Autos waren immer wieder Thema für die Tratschspalten. Doch seit Mitte der 1990er-Jahre wurde es ruhiger.

Als er vor einigen Wochen beim abendlichen Ausgehen mit der mexikanischen Prominenten Genoveva Casanova in Madrid gesichtet wurde, überschlugen sich zwar die Boulevardblätter mit Spekulationen – doch Frederik und Mary ließen es stoisch über sich ergehen. Die beiden gelten längst als Dream-Team, das sich nicht so schnell aus der Ruhe bringen lässt.

Für die Bevölkerung Dänemarks ist der Wechsel an der Staatsspitze freilich ein großer Schritt. Denn die populäre, kunst- und literaturliebende Margrethe saß immerhin mehr als ein halbes Jahrhundert auf dem Thron. Ihre eigensinnige, extravagante und unkonventionelle Art machte sie seit Jahrzehnten bei den Dänen beliebt. Ähnlich wie die im September 2022 nach 70 Jahren im Amt verstorbene britische Königin Elizabeth II., weigerte sie sich lange, die Krone weiterzureichen. Mit dem Tod der Queen wurde Margrethe gar zur am längsten amtierenden Monarchin der Welt. Eine Rücken-Operation im vergangenen Februar und die darauffolgende Rehabilitation dürften jedoch letztlich zum Umdenken beigetragen haben.

Margrethe Alexandrine Thórhildur Ingrid wurde am 16. April 1940 geboren – allerdings nicht als Kronprinzessin. Ihr Vater König Frederik IX. ließ die Thronfolgeregelung erst 1953 ändern, als klar wurde, dass er keine männlichen Nachkommen haben würde.

Zuvor konnten Frauen den dänischen Thron nur erben, wenn es keine männlichen Erbberechtigten gab.

Autorin Valerie Hader Valerie Hader