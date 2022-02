Corona: 95-jährige Queen mit leichten Symptomen

Die Sorgen um den Gesundheitszustand von Queen Elizabeth gehen weiter: Gestern teilte der Buckingham-Palast mit, dass die 95-Jährige positiv auf das Coronavirus getestet wurde.

Sie spüre "milde, erkältungsähnliche Symptome", wolle aber in der kommenden Woche in Windsor weiter "leichte Aufgaben" ausführen. Und: "Queen Elizabeth, die bereits dreifach geimpft ist, werde sich weiterhin in ärztlicher Behandlung befinden und alle entsprechenden Richtlinien befolgen", erklärte der Palast weiter. Bis wann genau sich die Monarchin in Isolation aufhalten muss und wo sie sich angesteckt hat, wurde nicht bekannt gegeben.

Charles und Camilla positiv

Ihr 73-jähriger Sohn und Thronfolger Prinz Charles hatte Anfang des Monats eine Veranstaltung abgesagt, nachdem er sich zum zweiten Mal mit dem Coronavirus infiziert hatte. Auch seine Frau Camilla war positiv getestet worden. Obwohl die Queen Charles zwei Tage vor seinem positiven Testergebnis noch getroffen hatte, ging man jedoch zunächst nicht davon aus, dass sie sich bei ihm angesteckt haben könnte, da sie in den folgenden Tagen weiter Termine wahrnahm und keine Symptome zeigte.

Auch Thronfolger Charles und Ehefrau Camilla waren positiv. Bild: APA/Tristan Fewings

Erst vor zwei Wochen hatte die Monarchin in kleinem Kreis den 70. Jahrestag ihrer Thronbesteigung gefeiert. Auf ihrem Landsitz Sandringham empfing sie einige Gäste und zeigte sich fröhlich und bei Kräften. Sie schnitt einen Jubiläumskuchen an und scherzte mit den anwesenden Besuchern und Fotografen.

Die Krankheiten der Queen

Der Gesundheitszustand der Königin, der ältesten und am längsten regierenden Monarchin der Welt, steht seit Monaten im Rampenlicht, seit sie im vergangenen Oktober wegen einer nicht näher bezeichneten Krankheit eine Nacht im Krankenhaus verbrachte – und ihr die Ärzte anschließend zu Ruhe rieten.

Über die Pandemie hinweg hatte sich die Queen über lange Zeit hinweg weitgehend auf Schloss Windsor abgeschirmt. Für ihr engstes Personal galten insbesondere im Corona-Lockdown strengste Regeln, was Tests, Isolation und Schutzmaßnahmen anging.