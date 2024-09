Clooneys schätzen romantische "Date-Nights"

Amal (46) und George Clooney (63) pendeln zwischen London, New York und den Niederlanden.

Während die Menschenrechtsanwältin oft in der britischen Hauptstadt und in Den Haag zu tun hat, wo der Internationale Strafgerichtshof seinen Sitz hat, bereitet sich der Hollywoodstar auf sein Engagement am Broadway vor – eine "Herausforderung" für die Eltern von siebenjährigen Zwillingen.

Die gemeinsame Zeit genössen sie jedoch umso mehr und planten regelmäßig romantische "Date-Nights". Ende September feiern die Clooneys ihren zehnten Hochzeitstag.

Autorin Valerie Hader Valerie Hader