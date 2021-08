Clooney hilft nach Flutkatastrophe

Der 60-Jährige, der in Laglio am Comer See eine Villa besitzt, traf die Freiwilligen, die die Straßen nach Erdrutschen frei machten, und dankte ihnen für ihren Einsatz. Er ließ sich mit Rettungsmannschaften des Zivilschutzes fotografieren. "Ich habe Clooney gebeten, Testimonial der Spendensammlung zu werden, die wir für unsere Gemeinde gestartet haben", sagte der Bürgermeister von Laglio, Roberto Pozzi, im Gespräch mit der Mailänder Tageszeitung "Corriere della Sera".

Mehrere Gemeinden um den Comer See wurden vorige Woche von Überflutungen und Erdrutschen getroffen. Teilweise waren Straßen unpassierbar und Menschen in Häusern eingeschlossen.