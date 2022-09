Chrissy Teigen: "Es war eine Abtreibung"

"Nennen wir es einfach das, was es war: Es war eine Abtreibung", sagte Teigen. "Eine Abtreibung, um mein Leben zu retten statt das eines Babys, das absolut keine Chance hatte." Das Ehepaar hatte 2020 sein drittes Kind, einen Buben, in Teigens 20. Schwangerschaftswoche verloren. Es habe über ein Jahr gedauert, zu verstehen, dass es eigentlich eine Abtreibung gewesen sei. Zu der Erkenntnis sei sie gekommen, nachdem der Oberste Gerichtshof der USA im Juni mit einem Grundsatzurteil das Abtreibungsrecht in den Vereinigten Staaten gekippt hatte.