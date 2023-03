Charles und Camilla in Deutschland: Kein Staatsbesuch wie jeder andere

König Charles und Camilla treten heute ihren dreitägigen Besuch in Deutschland an.

Staatsbesuche sind nichts Ungewöhnliches in Berlin – dieser aber wird besonders werden. Ab heute sind König Charles III. (74) und Queen Consort Camilla (75) für drei Tage in Deutschland, Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (67) und seine Frau Elke Büdenbender (61) messen der Visite herausragende Bedeutung zu. Aus Steinmeiers Sicht geht es um nicht weniger, als ein "neues Kapitel in den deutsch-britischen Beziehungen aufzuschlagen", wie es heißt.

Charles gilt zwar als sehr guter Kenner Deutschlands, wo er bereits rund 40 Mal war. Erstmals kommt er jedoch in seiner neuen Rolle als König – und das noch vor seiner Krönung am 6. Mai. "Dieser frühe Besuch unterstreicht die enge und herzliche Freundschaft zwischen unseren Ländern", so Steinmeier. Dass Frankreich, das ursprünglich als erste Station vorgesehen war, wegen der dortigen Protestwelle kurzfristig vom Reiseplan gestrichen wurde, macht den Besuch aus Sicht der Gastgeber "nochmals bedeutender". Der Präsident wird Charles alle drei Tage begleiten – auch dies ist alles andere als üblich bei Staatsbesuchen und ein Zeichen für die "Sympathie und persönliche Zuneigung" zwischen beiden Staatsoberhäuptern.

"Große Ehre für Deutschland"

Schon der Empfang am Flughafen wird außergewöhnlich sein: 21 Salutschüsse bekommt nur selten ein Gast. Eine Premiere wird im Anschluss die Begrüßung mit militärischen Ehren direkt nach der Fahrt in die Hauptstadt. Nicht wie üblich vor dem Schloss Bellevue oder dahinter im Park soll diese stattfinden, sondern am Wahrzeichen Berlins, dem Brandenburger Tor. Dort wurde noch nie ein Staatsgast begrüßt. Täglich stehen mehr als 1000 Polizisten für die Sicherheit von Charles und Camilla zur Verfügung.

Der deutsche Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und seine Frau Elke Büdenbender werden das royale Paar täglich begleiten. Bild: APA/AFP/ODD ANDERSEN

Festlich wird es später am Abend, wenn es einen Empfang mit 130 Gästen zu Ehren des royalen Paares im Schloss Bellevue geben wird. Serviert wird ein Vier-Gänge-Menü, das im Voraus Geheimhaltung unterliegt. Gerüchten zufolge hat der Monarch seinen eigenen Koch mit dabei. Der Grund: Charles isst an zwei Tagen in der Woche vegetarisch, an einem vegan.

Traditionell geschwiegen wird auch darüber, wo das royale Paar übernachtet. Das Hotel Adlon bereitet sich auf jeden Fall schon einmal vor – der rote Teppich ist ausgerollt. Vom Luxushotel in unmittelbarer Nähe zur britischen Botschaft gibt es aber keinen Kommentar, "aus Diskretionsgründen".

Queen Elizabeth II. hat zweimal dort residiert. Die 185 Quadratmeter große Suite mit Blick auf das Brandenburger Tor wurde nach ihrem zweiten Aufenthalt 2015 in Royal Suite umbenannt. Im Wohnzimmer mit Kamin und schwarzem Flügel hängt ein signiertes Foto von ihr und Ehemann Prinz Philip. Butler Ricardo Dürner schwärmt bis heute von der Monarchin: "Ich habe sie als sehr freundliche, nette Person kennengelernt." Nun steht der nächste königliche Einsatz bevor.

Das Royale Programm

Mittwoch: Mit 21 Salutschüssen werden Charles und Camilla heute mittag am Flughafen in Berlin empfangen. Anschließend wird der Monarch an einem Expertengespräch zum Thema Umweltschutz und Nachhaltigkeit im Schloss Bellevue teilnehmen. Dort findet am Abend auch ein festlicher Empfang statt.

Donnerstag wird der König eine Rede im Deutschen Bundestag halten und später das Ökodorf Brodowin in Brandenburg besuchen.

Freitags geht es nach Hamburg, wo das royale Paar bei der Nikolai-Kirche Opfern des NS-Regimes gedenken will. Vor der Heimreise ist noch eine Hafenrundfahrt geplant.

