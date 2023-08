Charles und Camilla besuchen Frankreich

Das teilte der Buckingham-Palast mit. Das britische Königspaar hatte den Staatsbesuch nach Frankreich eigentlich schon für März geplant gehabt. Die Reise musste aber kurzfristig wegen heftiger Proteste gegen die Pensionsreform im Nachbarland verschoben werden.

Charles und Camilla wollen bei der Reise von 20. bis 22. September "die gemeinsame Geschichte, Kultur und Werte des Vereinigten Königreichs und Frankreichs feiern", hieß es in der offiziellen Mitteilung. Es handle sich bereits um Charles’ 35. und Camillas neunten offiziellen Besuch in Frankreich. Ursprünglich wäre es aber der erste Staatsbesuch von Charles III. als König gewesen. So rückte Deutschland zum ersten Ziel des Monarchen nach seiner Thronbesteigung auf.

Vorher steht noch ein wichtiger Termin an: Am 8. September jährt sich der Todestag von Queen Elizabeth II.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper