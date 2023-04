Charles III. war als Thronfolger mehrmals in Österreich

Vor sechs Jahren, im April 2017, hielt sich der damalige britische Thronfolger mit seiner Frau Camilla zu einem offiziellen Besuch in Wien auf. Zuvor war er schon 1986 in Begleitung von Prinzessin Diana in die Bundeshauptstadt gereist und hatte 2003 die Salzburger Festspiele besucht. Auch zum Skifahren kam Charles nach Österreich.

Mit verbundener Hand

Die dreitägige Visite des britischen Thronfolgerpaares Charles und Diana von 14. bis 16. April 1986 sorgte für großes Aufsehen. "Die strahlend lächelnde Prinzessin trug ein rotes Kostüm mit blauen Nadelstreifen, blauem breiten Gürtel und dazu passenden Hut, eine rote Handtasche und rote Schuhe. Der Prinz hatte als Reisekleidung einen grauen Anzug und einen blauen Trenchcoat gewählt. Die linke Hand trug er noch in einer Schlinge: Ein Finger, den er sich vor einigen Wochen bei Gartenarbeiten verletzt hatte, war noch verbunden", vermeldete die APA damals zur Ankunft auf dem Flughafen Wien-Schwechat mit der Concorde.

Das Programm des Prinzenpaares in der österreichischen Hauptstadt reichte von Treffen mit Bundespräsident Rudolf Kirchschläger, Bundeskanzler Fred Sinowatz und Bürgermeister Helmut Zilk über kulturelle Termine bis zu einer Fahrt mit dem Fiaker in der Wiener Innenstadt. Der etwas mehr als 50-stündige Besuch war der erste eines britischen Thronfolgers in Wien seit 53 Jahren.

Bilder von Charles' Österreich-Besuchen sehen Sie in der Galerie:

Bildergalerie: König Charles zu Gast in Österreich (Foto: (APA)) Bild 1/14 Galerie ansehen

Beim Bio-Heurigen

31 Jahre später kam Prinz Charles erneut für mehrere Tage in die Bundeshauptstadt. Vor der Visite des ältesten Sohns von Königin Elizabeth II. und seiner Frau Camilla sagte der damalige britische Botschafter Leigh Turner, dass sich der Prinz von Wales und die Herzogin von Cornwall "enorm" auf den Besuch freuten.

Am 5. April 2017 wurde das royale Paar von Bundespräsident Alexander Van der Bellen und seiner Frau Doris Schmidauer in der Hofburg empfangen. Zunächst fand ein Acht-Augen-Gespräch statt, danach unterhielten sich der Prinz und der Bundespräsident unter vier Augen. Zu den Inhalten hieß es im Anschluss, es seien die Themen Nachhaltigkeit und Klimawandel, aber auch die bilateralen Beziehungen und die Situation in Österreich und in Großbritannien besprochen worden.

Auch mit Bundeskanzler Christian Kern traf Prinz Charles zusammen. Am Abend fand in der Geheimen Ratsstube der Hofburg ein Staatsbankett mit rund 100 Gästen zu Ehren des königlichen Besuchs statt.

Im Rahmen ihres Wien-Aufenthaltes besuchten Charles und Camilla außerdem den K. u. K. Hofzuckerbäcker Demel, wo den beiden unter anderem gezeigt wurde, wie Apfelstrudel gemacht wird, und das Jüdische Museum. Im Wiener Musikverein wohnten sie einer Probe der Wiener Philharmoniker bei. Das Konzert sei "wonderful" gewesen, sagte Charles auf eine entsprechende Journalistenfrage.

Auch der Besuch eines Bio-Heurigen stand auf dem zweitägigen Wien-Programm. Und während Prinz Charles bei der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) an Diskussionen über die Bekämpfung moderner Sklaverei und über Religionsfreiheit teilnahm, stattete die Herzogin der Spanischen Hofreitschule einen Besuch ab.

