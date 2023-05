Charles III.: Endlich König

In einem Alter, in dem andere längst in Pension sind, tritt der 74-Jährige nun also jenen "Job" an, auf den er zeit seines Lebens vorbereitet wurde.

Geboren wurde Charles am 14. November 1948 als ältestes Kind von Queen Elizabeth (1926–2022). Seine Gouvernante Catherine Peebles beschrieb ihn als "in sich gekehrt und schüchtern". Mit 13 wurde er ans Internat ins schottische Gordonstoun geschickt. Seine einsamen Jahre dort bezeichnete er später als "Gefängnisstrafe".

Mehr zum Thema Society & Mode Heute wird König Charles III. gekrönt LONDON. Es ist ein historisches Ereignis, das die Welt seit 1953 so nicht mehr gesehen hat: König Charles III. Heute wird König Charles III. gekrönt

In Cambridge studierte er Archäologie, danach diente er in der Royal Navy – und während er acht Monate auf Einsatz in der Karibik war, heiratete seine große Liebe Camilla einen anderen. Unter dem Druck, endlich eine Frau zu finden, verlobte sich Charles 1981 mit der 19 Jahre jungen Lady Diana Spencer. 1982 und 1984 kamen die Söhne William und Harry zur Welt. Doch in der Ehe kriselte es bald, beide Ehepartner waren untreu, 1996 kam die Scheidung. Nach Dianas Unfalltod 1997 sank Charles’ Beliebtheit auf einen Tiefpunkt. Erst knapp acht Jahre danach wurde 2005 Charles’ Verlobung mit Camilla verkündet. Im selben Jahr heiratete er die Frau, die nun als Königin an seiner Seite steht.

Bildergalerie: Wie die Londoner der Krönung von König Charles III. entgegenfiebern (Foto: (APA/AFP/OLI SCARFF)) Bild 1/42 Galerie ansehen

Beharrlichkeit zeichnet den fünffachen Großvater, der die Jagd, Gartenarbeit und Aquarellmalerei zu seinen Hobbys zählt, auch in anderen Lebensbereichen aus: So setzt sich Charles seit seiner Jugend für Natur- und Klimaschutz und ökologischen Landbau ein und betreibt in Highgrove einen sehr erfolgreichen Biobauernhof.

Auch wenn der König, der als "warmherziger Mensch" beschrieben wird, keinen "frischen Wind" in die Monarchie bringen wird, wie politische Beobachter glauben, so hat er immerhin ungewöhnliche Ideen: Sein Auto, einen Aston Martin, ließ er etwa so umrüsten, dass er mit überschüssigem Weißwein und Molke aus der Käseherstellung fährt.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autorin Barbara Rohrhofer Leiterin Redaktion Leben und Gesundheit Barbara Rohrhofer

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. König Charles III. Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.