Chanel zeigte Mode wieder "live"

Das Luxuslabel hatte die Zahl seiner Gäste aber stark reduziert: Nur rund 500 – statt der üblichen 3000 – waren ins Grand Palais geladen.

Somit ging es in der Früh ungewohnt ruhig zu: kein Verkehrschaos, kein Hupkonzert und keine Menschenmassen vor den Eingängen.

Auf dem Laufsteg zeigte Chanel paillettenbesetzte Hosenanzüge, elegante, in der Taille geschnürte Tweedkostüme und feminine Röcke. Kombiniert mit Schleier-Haarschmuck, erinnerten die Looks an den Stil einer Hollywood-Diva. Kreativdirektorin Virginie Viard hatte aber auch viele junge Kreationen im Programm: Einige Models trugen knallige Neonfarben, Kleider mit Chanel-Prints oder kurze Hosen.

Alle Bilder aus Paris auf nachrichten.at