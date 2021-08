Catherine Zeta-Jones wird Mutter der Adams-Family

Netflix bestätigte zugleich frühere Berichte, dass Luis Guzmán (64, "Narcos", "Traffic - Macht des Kartells") den Familienpatriarchen Gomez Addams spielen wird. Die Regie übernimmt Tim Burton (62, "Beetlejuice", "Sleepy Hollow").

Die Addams sind Nachkommen einer sehr langen Linie von Hexen und anderen von der Gesellschaft Ausgestoßenen.

Zeta-Jones und Guzmán verkörpern damit die Eltern der Hauptfigur, um die sich die geplante Serie dreht. Sprössling Wednesday wird von Jenna Ortega (18, "Songbird") dargestellt. Die Serie mit acht Folgen handelt von der Tochter, die nun an der Nevermore Akademie studiert und dort ihre Superkräfte entdeckt.

In dem Hitstreifen "Addams Family" (1991) spielten Anjelica Huston (Morticia), Raul Julia (Gomez) und Christina Ricci (Wednesday) mit. Zeta-Jones war zuletzt in "Feud" und "Queen America" auf dem Bildschirm zu sehen. 2003 gewann sie den Oscar für die Nebenrolle in dem Filmmusical "Chicago". Sie wirkte in Filmen wie "Traffic", "Ocean"s 12" und "Die Legende des Zorro" mit.