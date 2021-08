Sie war eine der begehrtesten Schauspielerinnen in Hollywood – trotzdem hat sich Cameron Diaz (48) seit mittlerweile sieben Jahren aus dem Filmgeschäft zurückgezogen. Ihre Entscheidung hat sie nicht bereut: "Ich wollte mein Leben für mich einfach überschaubarer machen." Zu ihrem 40. Geburtstag habe sie erkannt, dass sie bestimmte Bereiche in ihrem Leben vernachlässige. Sie habe sich nach mehr Einfachheit in ihrem Leben gesehnt, seither "fühle ich mich vollkommen", so Diaz.