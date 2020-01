Buschbrände in Australien - Solidarität von den ganz großen Stars

Mehr als 2.000 Häuser und Millionen Hektar Land gingen in Flammen auf. Die Katastrophe löst große Anteilnahme in aller Welt aus. Viele Prominente haben Spenden angekündigt.

Australier vorneweg: Besonders australischen Stars aus dem Showgeschäft gehen die Folgen der Brände in ihrem Geburtsland zu Herzen. Der unter anderem aus Marvel-Verfilmungen bekannte Hollywood-Star Chris Hemsworth kündigte an, eine Million australische Dollar (618.000 Euro) zu spenden. Die als Solo-Sängerinnen erfolgreichen Schwestern Kylie und Danni Minogue wollen die völlig überlastete australische Feuerwehr mit einer halben Million australischen Dollar unterstützen. Schauspielerin Nicole Kidman und ihr Mann, der neuseeländisch-australische Sänger Keith Urban, wollen die gleiche Summe geben.

"Hat mit dem Klimawandel zu tun!"

Spenden wollen auch der Schauspieler Hugh Jackman und seine Kollegin Rebel Wilson. Oscar-Preisträger Russell Crowe sagte nicht nur Geld zu, sondern nutzte seine Auszeichnung mit dem Golden Globe vergangenen Sonntag für einen bewegenden Appell für mehr Klimaschutz zur Vorbeugung von Brandkatastrophen wie in seinem Heimatland. "Machen Sie keinen Fehler, die Tragödie, die sich in Australien abspielt, hat mit dem Klimawandel zu tun", hieß es in seinem Aufruf, den seine Kollegin Jennifer Aniston im kalifornischen Beverly Hills vorlas. Crowe war der Preisverleihung ferngeblieben, um "seine Familie vor den zerstörerischen Buschfeuern zu schützen", wie Aniston sagte.

Solidarität aus Übersee: Auch Stars in den Vereinigten Staaten lassen die enormen Brände in Australien nicht kalt. Earth Alliance, die Umweltstiftung von Schauspieler Leonardo DiCaprio, kündigte Unterstützung in Höhe von drei Millionen US-Dollar (2,7 Millionen Euro) zu.

Auch die Schauspielerinnen Patricia Arquette, Naomi Watts und Margot Robbie sowie Moderatorin Ellen DeGeneres und Model Kylie Jenner machten Zusagen. In der Musikbranche zählen unter anderem Pink, Selena Gomez und Shawn Mendes zu den Spendern. Der britische Pop-Star Elton John will eine Million Dollar locker machen, die Metal-Band Metallica 500.000 Dollar.

Wohltätige Sportler

Hilfszusagen bekommen die sportbegeisterten Australier auch von diversen Athleten wie den Tennis-Spielern Maria Sharapova und Novak Djokovic und den einheimischen Cricket-Stars Chris Lynn und Glenn Maxwell. Der britische Formel-1-Rennfahrer Lewis Hamilton sagte ebenfalls eine Spende zu. Vor den am 20. Jänner beginnenden Australian Open wollen unter anderem die Tennis-Stars Serena Williams, Rafael Nadal und Roger Federer bei einem Wohltätigkeits-Match mitspielen, um Geld für die Brandopfer zu sammeln, wie die Organisatoren des Grand-Slam-Turniers mitteilten. Williams stellte außerdem ein signiertes Kleidungsstück für eine Benefiz-Auktion zur Verfügung. Shane Warne, australische Cricket-Legende, verkaufte zugunsten seiner geplagten Landsleute seine ausgebeulte grüne Kappe für eine Million australische Dollar an einen anonymen Bieter.

