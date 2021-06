Wer hätte das gedacht? Im Zuge des Retro-Trends ist nun auch Batik wieder zurück. Stella McCartney, Chloé, Paco Rabanne, Christian Dior oder Proenza Schouler: Sie alle zeigten das Muster bei ihren Fashion-Shows, jetzt erobert der bunte Mustermix auch unsere Kleiderschränke. Und das aus gutem Grund, wie Modeexperten betonen. Die knallbunten Kleider waren schon in den 60er-Jahren Ausdruck für Freiheit und Frieden, zudem steht Batik für Handarbeit, Kreativität und Individualität – alles, wofür sich Designer in Zeiten von Wegwerfmode starkmachen.

Stilkritiker der Frankfurter Allgemeinen Zeitung zufolge drücke "Tie-Dye" wie es im Englischen genannt wird, auch eine Sehnsucht aus: "Eine Art von Heimweh nach dem Offline. Mit seinen unscharfen Farbverläufen nimmt es Abstand zum Gebot der Perfektion und ist damit ein Bekenntnis zur Vielfalt", heißt es.

Topmodel Gisele Bündchen im Batikkleid auf dem Cover der Vogue Bild: Vogue

Kaia Gerber präsentierte den bunten Mustermix auf dem Laufsteg. Bild: APA

Fest steht: Damit der Look nicht nach Hippie-Motto-Party aussieht, sollte man mit Batik sparsam umgehen und mit schlichten Teilen kombinieren. "Ich finde Batikkleider oder Blusen mit Shorts für den Strand sehr passend. Batik hat immer den Touch von Fernost, von Sommer und luftiger Mode und ist daher perfekt für die kommenden Wochen. Aber Batik ist eindeutig ein Freizeitlook – und nicht geeignet für Büro oder elegante Kultur-Abende", sagt der Linzer Designer Gottfried Birklbauer. Wer jetzt auf den Geschmack gekommen ist, kann es auch gleich selbst ausprobieren: Batiken macht Spaß – und es entstehen garantiert einzigartige Muster. Alles, was man dazu braucht, ist Klebeband oder Paketschnur, Textilfarbe plus Fixiersalz (gibt’s in jeder Drogerie), einen Kübel und Einweghandschuhe.

Gottfried Birklbauer, Designer aus Linz, der zum Flanieren selbst gern „dezentes“ Batikmuster trägt Bild: privat

In drei Schritten zum Unikat

Kleidungsstück eindrehen und nach Belieben mit dem Klebeband oder der Schnur umwickeln, bis ein längliches Paket entsteht. Die bedeckten Stellen bleiben später heller oder ganz weiß. Je straffer das Band, desto größer der Farbunterschied. Am besten eignen sich zum Färben Naturmaterialien wie Baumwolle und Leinen. Anschließend das komplette Stoffstück in Batikfarbe eintauchen, Textilfarbe je nach Packungsangabe einwirken lassen. Zum Abschluss T-Shirt, Kleid oder Tuch ins Fixierbad geben, trocknen lassen, fertig!

Bei Dior auf dem roten Teppich – natürlich in Dior: Alexandra, die jüngste Tochter von Prinzessin Caroline von Monaco Bild: APA/AFP/CHRISTOPHE ARCHAMBAULT

Hätten Sie’s gewusst?

Batik (javanisch "mbatik" = mit Wachs schreiben) stammt ursprünglich aus Indonesien und wurde lange nur von der Oberschicht getragen. Der Sultan von Yogyakarta gab erst 1940 Batik für alle Gesellschaftsschichten frei. Heute gehört die Färbetechnik zum Weltkulturerbe der UNESCO.

Sehr ähnlich ist die mehr als 1000 Jahre alte japanische Färbetechnik Shibori, die einst für Kimonos verwendet wurde. Bei Shibori entstehen durch das Falten, Abbinden, Knoten und Nähen verschiedene Muster wie Kreise, Quadrate und Linien auf dem Stoff. Indem man Murmeln, Holzplättchen, Knöpfe oder Erbsen in die Faltung einbindet, entstehen weitere Muster.