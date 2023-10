Buckingham Palast: Warum will dort niemand leben?

Der Buckingham-Palast steht wie keine andere Immobilie für das britische Königshaus. Das Anwesen in der Innenstadt von London hat 775 Räume, einen Privatpark mit Tennisplatz und einen eigenen See. Das Schloss war für viele Jahrzehnte das Zuhause der im Vorjahr verstorbenen Queen Elizabeth und ihrer Familie. Hier brachte sie Charles zur Welt, ging sie mit ihren Corgis rund ums Gebäude spazieren. Bis heute werden Gäste aus aller Welt in dem prachtvollen Anwesen empfangen und große Gartenpartys gefeiert.

Zu alt, zu ungemütlich?

Allerdings ist der Palast in die Jahre gekommen und wird derzeit saniert. Die Renovierungsarbeiten sollen noch bis 2027 dauern und sind mit einem Budget von 369 Millionen Pfund veranschlagt, etwa 430 Millionen Euro. Elektroleitungen, Rohre, Heizungssysteme seien seit den 1950er-Jahren nicht erneuert worden, erklärte das Königshaus.

Mit dem Wechsel auf dem britischen Thron vor gut einem Jahr steht auch die Frage im Raum, wie König Charles III. den Palast in Zukunft nutzen wird. Dass der 74-Jährige bisher nicht umgezogen ist, führte bereits zu allerlei Spekulationen.

Der Palast, ein Geisterschloss?

Die Süddeutsche Zeitung bezeichnete den Palast als "Geisterschloss", die Zeitung "Telegraph" titelte: "Warum niemand im Buckingham-Palast leben will." Und stellte die These auf, das Stadtschloss sei von den vielen Residenzen, die der König im Jahr nutze, die ungemütlichste.

Bisher leben Charles und seine Frau Camilla (76) nur wenige Minuten entfernt in Clarence House. Auch die "Times" hatte unter Berufung auf eine anonyme Quelle geschrieben, Charles werde offizielle Aufgaben vom Buckingham-Palast aus erledigen, aber es sei unwahrscheinlich, dass dies auch sein Zuhause werde.

Im Palast wird dagegen betont, es sei weiterhin geplant, dass der König nach Abschluss der Renovierungsarbeiten umzieht. Das Schloss bleibe das "Headquarter" der Monarchie, sozusagen die Kommandozentrale. Es sei für Ihre Majestäten aber weder möglich noch praktikabel, inmitten eines zehnjährigen Renovierungsprogramms einzuziehen, hieß es aus Palastkreisen.

Kritische Stimmen fragen allerdings, ob der Umzug wirklich passieren wird, weil Charles nach Abschluss der Sanierung schon auf die 80 zugehen würde.

Für den Verfassungsrechtler Craig Prescott ist die Frage, wie die Royals mit ihren vielen Anwesen umgehen werden, ein zentraler Punkt für die künftige Ausrichtung der Monarchie. Denkbar wäre für ihn auch, dass Wohltätigkeitsorganisationen, mit denen die Monarchie verbunden sei, dort Veranstaltungen anbieten und die Gebäude mehr nutzen.

"Das würde zeigen, dass die Monarchie sich öffnet." Die Residenz für das Volk zu öffnen, hätte eine Symbolik, die bei den schlechten Umfragewerten des Königs durchaus helfen könnte.

Die Royal Family auf dem Balkon des Buckingham-Palastes Bild: APA/Adrian Dennis

Der Buckingham-Palast

Erbaut wurde das Schloss im Jahr 1703 vom Herzog von Buckingham und diente zunächst als Stadthaus. Mit der Regentschaft von Queen Victoria (1819–1901) entwickelte sich der Palast zum Hauptwohnsitz der britischen Monarchen.

Heute ist das riesige Gebäude eine der wichtigsten Attraktionen Londons, wozu unter anderem die weltweit bekannte Wachablösung beiträgt. Der Palast verfügt über 775 Zimmer, darunter 19 Staatsräume, 52 Schlafzimmer sowie 78 Badezimmer und 92 Büros.

Derzeit ist der Palast nur während zehn Wochen im Sommer für Besichtigungen geöffnet, die Tickets muss man Monate im Voraus buchen. Umgerechnet kostet der Eintritt 35 Euro.

9 Fakten zum Buckingham Palast

Berühmte Einbrüche: Zwischen 1838 und 1841 brach ein Teenager namens Edward Jones dreimal in das Gebäude ein. Er stahl Lebensmittel aus der Küche des Palastes, die Unterwäsche von Queen Victoria aus ihrem Gemach und setzte sich auf den königlichen Thron. Jones' Erfolg rief Nachahmer auf den Plan, wie beispielsweise Michael Fagan, der 1982 in den Palast einbrach. Zweiter Weltkrieg: Auch der Buckingham-Palast wurde im Zweiten Weltkrieg nicht verschont und bombardiert. Die britische Regierung riet King George VI. und seiner Familie, das Gebäude zu räumen, doch sie entschieden sich, im Palast zu bleiben. Sie blieben auch standhaft als deutsche Bomber neun Volltreffer erzielten. Woodrow Wilson war der erste US-Präsident, der den Buckingham Palace besuchte: Im Dezember 1918 war Präsident Woodrow Wilson der erste amtierende US-Präsident, der den Buckingham Palace besuchte. Zum Dank für seinen Besuch veranstaltete King George V. ein üppiges Bankett . Der Palast - ein Dorf für die Royals: Die Royals finden im Inneren des Palastes alles, was sie brauchen. Von einem Postamt über ein Kino bis hin zu einer Polizeistation und einer Klinik – der Buckingham Palace ist wie ein Dorf oder eine kleine Stadt für sich. Erstes Pfadfinderinnen-Treffen: Da Prinzessin Elizabeth und ihre jüngere Schwester Margaret Pfadfinderinnen waren, organisierten sie 1937 das erste Treffen der „Buckingham Palace Girl Guide Company“. Über 30 Mädchen aristokratischer Herkunft nahmen daran teil. Auf alten Fossilien gebaut: Die Mauern des Palastes sind aus oolithischem Kalkstein gefertigt. Dabei handelt es sich um ein Sedimentgestein, das aus großen Mengen von Oolithen besteht. Dieser Kalkstein hat sich um mineralisierte Überreste von mikroskopisch kleinen Organismen gebildet und ist somit mehr als 200 Millionen Jahre alt . Extravagante Sandwich-Partys: Königin Elisabeth liebte Sandwiches so sehr, dass sie jeden Sommer mindestens drei Sandwich-Partys veranstaltete. Bei jeder dieser Partys aßen die Gäste über 20.000 Sandwiches und bekamen dazu Tee und Kuchen aus dem Buckingham Palace serviert. Die Flaggen: Ob sich die Königin im Buckingham Palast aufhielt, konnten die Besucher an der Flagge erkennen, die hoch über dem Palast wehte. Es wurden zwei Flaggen verwendet: die königliche Standarte der Königin und der Union Jack. Wurde die königliche Standarte der Queen gehisst, war die Konigin anwesend. Warum die Uniform der Wachen rot ist: Als die Uniformen für die Palastwachen hergestellt wurden, war Rot der billigste Farbstoff zu dieser Zeit. Die königliche Familie entschied sich für die Farbe Rot, um Geld zu sparen.

