Bucket Hats: Ist das der hässlichste Modetrend dieses Sommers?

Die Mode der neunziger Jahre ist nach wie vor schwer angesagt. Nach Bauchfrei-Tops, Radlerhosen, Plateau-Boots und weit geschnittenen Jacken kehrt nun ein Accessoire in den Kleiderkasten zurück, das früher eher am Fischteich als auf dem Laufsteg zu sehen war - der Anglerhut. Nicht jeder hat mit dem Retro-Stück seine Freude, aber als "Bucket Hat" ("Kübel-Hut") erlebt die Kopfbedeckung mit nach unten abfallender Krempe gerade ihr modisches Revival. Vorbei sind die Zeiten, in denen das Teil ausschließlich von Hobbyfischern, Wanderern oder Touristen getragen wurde. Bei vielen jungen Frauen und Männern ist der Hut sehr beliebt und auch für Kinder wird er gerne als Sonnenschutz verwendet.

Der oftmals verspottete Anglerhut ist seit dem vergangenen Jahr auf den Köpfen der Promis, Modeblogger und Influencer zu sehen - modern und cool wie noch nie. So machte etwa der ukrainische Rapper Oleh Psiuk, der mit der Gruppe Kalush Orchestra ("Stefania") den diesjährigen Song Contest gewann, einen auffällig pinken Anglerhut zu seinem Markenzeichen:

Song-Contest-Gewinner Oleh Psiuk von der Band Kalush Orchestra Bild: (APA/AFP/YURIY DYACHYSHYN)

Model und Moderatorin Lena Gercke zeigt sich auf Instagram mit einem ganz auf das Outfit abgestimmten Bucket Hat:

Das schwedische Model Elsa Hosk trägt beim Flohmarkt-Besuch einen Fischerhut von Guess:

Sänger Justin Bieber mit einem größeren Hut mit breiter Krempe und Schnur:

Von schlicht bis auffallend

Ursprünglich farblich zurückhaltend und aus strapazierfähigem Baumwollgewebe wie Leinen oder Jeansstoff, gibt es den Bucket Hat mittlerweile in den verschiedensten Varianten - von einfarbig bis bunt, gemustert, in Batikoptik, metallicfarben oder auch aus Kunstfell oder Frottee.

Eine Auswahl sehen Sie hier:

Fleece-Anglerhut von H&M:

Gemusterter Bucket Hat aus 100 Prozent Baumwolle von Zara:

Bild: Zara

Modell von Nike Sportswear:

Batik-Hut von Vans:

Bild: Vans

Bucket Hat von Mango:

Must-Have oder "Kann weg"? Wie gefallen Ihnen die trendigen Bucket Hats?