Britischer Milliardär Dyson verkauft sagenhaft teure Wohnung wieder

Dyson habe ein Kaufangebot für die Luxus-Immobilie angenommen, teilte sein Staubsauger-Unternehmen am Montag mit. Die dreigeschoßige Wohnung im 290 Meter hohen Guoco Tower verfügt nicht nur über einen Rundumblick über Singapur und seine Küste, sondern auch über eine Dachterrasse, einen eigenen Pool, einen Weinkeller mit Platz für 600 Flaschen und einen Butler. Dyson hatte sie erworben, nachdem sein Konzern seinen Sitz von England in den asiatischen Stadtstaat verlegt hatte. Er zahlte dafür den höchsten Preis, der jemals für ein Penthouse in der Finanzmetropole erzielt wurde.

Für welche Summe die exklusive Immobilie nun den Besitzer wechseln soll, wollte ein Sprecher des Unternehmers nicht sagen. Er betonte lediglich, dass Dysons Firma trotz des Verkaufs seine geschäftlichen Aktivitäten in Singapur unvermindert fortsetze. Kurz nach der Penthouse-Wohnung hatte der Milliardär in Singapur ein Haus um 45 Millionen Dollar mit direktem Blick auf den als Unesco-Welterbe gelisteten Botanischen Garten von Singapur gekauft.