Britische Stars wollen "alle Rekorde brechen"

"Wir wollen so viele Menschen wie möglich beteiligen. Wenn es mehr als zehn Millionen werden, ist das ein nationaler Rekord", sagte der britische Schauspieler Ross Kemp im BBC-Interview. Schätzungen zufolge sollen sich zur Hochzeit von Prinz Charles und Diana 1981 etwa zehn Millionen Menschen an Straßenpartys beteiligt haben. Beim 60. Thronjubiläum der Queen vor zehn Jahren sollen es 8,5 Millionen gewesen sein.

Für den 5. Juni dieses Jahres rufen Kemp und andere britische Prominente zu einem "Dankeschön"-Tag ("Thank You Day") auf, an dem Menschen in ganz Großbritannien Freunden, Nachbarn und Beschäftigten des Gesundheitsdienstes danken sollen.