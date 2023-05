Briten in Oberösterreich über die Krönung

Royal-Fan im Mühlviertel Kayleigh Robertson, Pflegerin aus Inverness Den morgigen Krönungstag verbringt Kayleigh Robertson an ihrem Arbeitsplatz im Landespflege- und Betreuungszentrum Schloss Haus in Wartberg ob der Aist. Was keineswegs heißt, dass ihr die Krönungsfeiern egal wären. Im Gegenteil: "Ich bin ein absoluter Fan der Royals und habe die Hochzeit von Kate und William genauso im Fernsehen angeschaut wie die Begräbniszeremonien von Prince Philip und Queen Elizabeth", sagt die