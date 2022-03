Boris Becker: Vom Tennis-Olymp auf die Anklagebank

Nun rückt der Prozess näher. Vom 21. März an muss sich der ehemalige Tennis-Star bis zu drei Wochen lang vor Gericht in London dem Vorwurf stellen, er habe in seinem Insolvenzverfahren Teile seines Vermögens nicht ordnungsgemäß angegeben und Trophäen nicht ausgehändigt. Becker bestreitet das. Dem dreimaligen Wimbledon-Sieger könnten theoretisch bis zu sieben Jahre Haft drohen. Zu den mehr als 20 Anklagepunkten konnte sich Becker vor Prozessbeginn gegenüber Medien nicht konkret äußern. Es wird erwartet, dass er ausführlich vernommen wird. Unter anderem soll er Teile seines Vermögens an seine Ex-Partnerinnen Barbara und Lilly überwiesen und so dem Zugriff des Insolvenzverwalters entzogen haben.