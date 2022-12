Boris Becker soll 500.000 Euro für ein Interview kassieren

Boris Becker verbrachte am Freitag nach mehr als sieben Monaten Haft seinen ersten Tag in Freiheit.

Nach seiner Haftentlassung und Rückreise nach Deutschland konnte Boris Becker (55) am Freitag seinen ersten Tag in Freiheit verbringen. Wo genau er sich aufhält, ist nicht bekannt – am Dienstag will er sich jedoch in einem Fernsehinterview auf Sat.1 äußern, dafür soll er rund 500.000 Euro bekommen.

Mehr zum Thema Society & Mode Boris Becker ist wieder auf freiem Fuß LONDON. In Freiheit: Ex-Tennisstar Boris Becker ist einem Bericht der Nachrichtenagentur PA zufolge nach mehr als sieben Monaten aus einem ... Boris Becker ist wieder auf freiem Fuß

