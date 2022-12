Boris Becker: „Habe eine harte Lektion gelernt“

„Im Gefängnis bist du niemand. Du bist nur eine Nummer. Meine war A2923EV. Ich wurde nicht Boris genannt. Und es interessiert sie einen Scheißdreck, wer du bist.“ Das sagt der dreifache Wimbledon-Sieger Boris Becker nach seinem knapp achtmonatigen Gefängnisaufenthalt in Großbritannien, zu dem er wegen Verschleierung von Vermögensteilen verurteilt worden war.

Was waren die schlimmsten Momente für den 55-Jährigen in der Haft? Welche Pläne hat Becker nach seiner Entlassung? Diese Fragen beantwortete der Deutsche gestern zur Primetime in einem Interview mit dem Moderator Steven Gätjen auf Sat.1, für das Becker etwa 500.000 Euro kassiert haben soll. Eines wurde schon beim ersten Blick auf den Ex-Tennisstar klar: Die Zeit in der Haft hat Becker deutlich verändert – mental und optisch. Er hat abgenommen, sein Gesicht ist kantiger und seine Haare trägt er nun nicht mehr grau, sondern brünett. „Ich habe keinen Alkohol getrunken, nicht geraucht und wenig gegessen“, sagt der Ex-Tennisstar. Aus gesundheitlicher Sicht habe ihm die Haft gut getan.

Psychisch habe er jedoch Narben davon getragen. Im Gespräch mit Gätjen zeigt sich Becker sehr emotional. An manchen Stellen kämpft er mit den Tränen – unter anderem als er von der Trennung von seiner Frau nach der Verurteilung spricht. Dennoch zieht Becker eine positive Bilanz über seine Haftzeit: „Ich habe den Menschen in mir wiederentdeckt, der ich einmal war. Ich habe eine harte Lektion gelernt, aber das Ganze hat mich auch Wichtiges und Gutes gelehrt.“

Die wichtigsten Zitate:

Becker über seine Ankunft im Gefängnis:

„Ich habe viel auf den Boden geschaut. Bloß keinen anderen Knacki falsch angucken.“

„Wenn die Zellentür zugeht, dann ist gar nichts mehr. Der einsamste Moment, den ich im Leben hatte.“

„Ein Häftling wollte mich im Huntercombe-Knast umbringen. Er wollte mir an die Wäsche, hat mir verbal gesagt, was er alles mit mir machen wird. Das war jetzt im Oktober erst. Er hatte aber unterschätzt, dass ich eine Position im Gefängnis hatte, dass die anderen Häftlinge im Flügel aufmerksam wurden, herausgekommen sind. Einen Tag später hat der Mann um Vergebung gebeten, sich vor mir auf den Boden geworfen, meine Hand geküsst.“

„Ich habe gleich zu Beginn drei Häftlinge kennengelernt, so genannte „Listener“, Gefangene, die Zuhören können und sich auskennen. Ich glaube, sie wollten mich schützen. James, Russel und Bill haben mein Leben gerettet.“

„Was Du nicht im Gefängnis willst, ist auffallen. Drei Wochen lang trug ich in der Haft nur grau.“

Boris Becker spricht über seine Zelle:

„Ich hatte einen kleinen Fernseher. Das Lüftungsloch in der Zelle war leider kaputt. Das war mein Zuhause. Was wir nicht hatten in der Zelle war ein Spiegel. Denn du kannst den Spiegel kaputt machen und als Waffe benutzen.“

„Ich hatte eine große Sorge, nämlich eine Doppelzelle zu bekommen. Der Zellennachbar kann Dich angreifen oder bedrohen.

Über das Gefängnis:

„Extrem schmutzig. Extrem gefährlich. Man trifft da jeden – Verbrecher, Mörder, Kinderschänder.“

„Mit einigen Häftlingen werde ich ewig verbunden bleiben. Wir haben uns gebraucht und unterstützt im Gefängnis, das schweißt zusammen.“

Becker erzählt zu Tränen gerührt:

„Michael Stich hat mir einen dreiseitigen Brief geschrieben – ebenso wie Jürgen Klopp und Johannes B. Kerner – und viele weitere Menschen, von denen ich es nicht erwartet hätte.“

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Ulrike Griessl Redakteurin Leben und Gesundheit