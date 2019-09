Boots und Blumen für den Herbst

20 Paar Schuhe besitzen Frauen in Österreich durchschnittlich, Männer haben acht Paar. In diesem Herbst kommt vielleicht das eine oder andere dazu: von Stiefeln bis Pumps, von Blumenmuster bis Cowboystil ist alles dabei.

Stiefel spielen in der kalten Jahreszeit traditionell eine tragende Rolle. Seit Jahren sind Overknees angesagt. Wer auf Nummer sicher gehen will, dem rät die Linzer Style-Expertin Martina Rieder-Thurn (image-consulting.at): "Tragen Sie unbedingt blickdichte, am besten dunkle und nicht glänzende Strumpfhosen Ton in Ton zu den Overknees."

Overknees bleiben topmodisch – kleineren Frauen rät Style-Expertin Martina Rieder-Thurn eher zur knieumspielenden Schaftlänge. Bild: Deichmann

Doch auch unterhalb der Knie ist es trendy. Derbe Boots, teilweise geschnürt, Cowboystiefletten aus Wildleder und elegante knielange Stiefel sind zu finden. Chelsea Boots (das sind jene, die knapp über dem Knöchel enden und seitlich Gummieinsätze haben) bekommen auffällige Sohlen verpasst. Eine Alternative zum Sneaker, sagen Modeexperten.

Pumps sind oft mit Riemchen im Mary-Jane-Stil der Sechziger gehalten. Andere habe eckige Zehenkappen oder sind mit Broschen verziert. Auch Plateausohlen á la Siebziger kommen zurück.

Smaragdgrün ist neben den herbstlichen Brauntönen die Farbe der Saison. Es gibt Geblümtes und Kariertes – und immer noch das Tierische. "Animal-Print-Schuhe sind ideal zu einfarbiger Kleidung", sagt Rieder-Thurn. Modemutige kombinieren auch verschiedene Muster, etwa Schlangen-Optik zum Blümchenkleid.

Kariert ist nicht nur die Oberbekleidung – das trendige Muster macht auch vor den Schuhen nicht Halt. Am besten entfaltet es seine Wirkung, wenn es solo auftritt. Bild: Tamaris

Socken und Schuhe gehören zusammen – bei den Sock-Boots bilden sie sogar eine Einheit. Die Stiefel mit engem, sockenähnlichem Schaft sind weiterhin angesagt. Vor allem auf den Laufstegen zu sehen: Söckchen und Pumps.

Wenn der Herbst sich grau in grau zeigt, machen Blumenmuster auf den Schuhen gute Laune: auf Pumps und auf nostalgischen Stiefeln. Bild: Reno

Robuste Schnürboots sind einer der größten Trends in diesem Herbst. Sie passen zu Jeans genauso wie zu flatternden Röcken und Kleidern. Bild: Högl

Chelsea Boots erkennt man an den seitlichen Gummi-Einsätzen. Sie sind bequem und im Trend. Bild: Shoe4you

Artikel von Claudia Riedler Leiterin Redaktion Leben und Gesundheit c.riedler@nachrichten.at